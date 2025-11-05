Atmosfera uoči utakmice je bila dodatno podgrijavana nedavnim društveno-političkim zbivanjima u zemlji, te se i ova utakmica smatrala mečom visokog rizika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ambasador Turske u Crnoj Gori, Bariš Kalkavan, sinoć je u svečanoj loži „MTEL dvorane Morača“ prisustvovao košarkaškoj utakmici između podgoričke Budućnosti Volija i turskog Bešiktaša, u šestom kolu Evrokupa. Njemu je u loži društvo pravio predsjednik podgoričkog kluba i Košarkaškog saveza Crne Gore (KSCG) Dragan Bokan uz bivšeg predsjednika države, Mila Đukanovića.

Utakmica je protekla u duhu fer-pleja.

Ipak, podgorička publika se izdigla iznad toga i izuzetnim navijanjem dala krila Budućnosti da dođe do pobjede i cjelokupnoj sportskoj predstavi ostavi pravi pečat.