Budućnost Voli savladala je Bešiktaš rezultatom 82:79.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

„Čestitke igračima na pobjedi i pristupu, koncentraciji, odrađivanja zadataka koje smo postavili prije utakmice. Mislim da smo u drugom poluvremenu odigrali bolju odbranu, čvršću, agresivniju i mislim da je to na kraju odlučilo. Sa tim sam zadovoljan, ali to je jedna utakmica, bitna za nas, za samopouzdanje za naredne utakmice. Da se odmorimo i pripremimo za naredna iskušenja. Hvala i navijačima koji su napravili dobru atmosferu i nadam se da ćemo ih još vidjeti u ovom broju", istakao je Andrej Žakelj, trener Podgoričana.

Već u subotu za crnogorskog šampiona slijedi novi ispit, meč sa Crvenom zevdzom u ABA ligi.

„Mi već u subotu imamo meč sa Crvenom zvezdom, idemo na pobjedu. Lakša će nam biti psihički lakša utakmica, ne brojimo pobjede, već me zanimati pristup i energija. To je u svakom meču boplje, znam da ne može biti u svakom, utiču na to putovanja. Dok igrači daju maksimum,, to je najvažnije. Imamo još rezerve u igri, nažalost nema mjesta za treninge, ali kroz utakmice moramo da smo bolji i bolji", jasan je Žakelj, prenosi Dan.

Dušan Alimpijević, strateg Bešiktaša, očigledno nije bio zadovoljan suđenjem.

„Čestitam Budućnost na pobjedi, radi se o timu sa puno talenta, puno pozicija iz kojih mogu na različite načine da poentiraju. Podatak da su utakmicu završili sa deseta asistencija, a postigli su 82 poena, dovoljno govori o tome šta je bilo. Oniu su uzeli puno šuteva 1 na 1 preko ruke i pogodili su to. Dva razloga su za to, prvi je da su jako talentovani, a drugi razlog je da smo mi bili mekani. Sve ostalo što bih rekao, vjerovatno bih ja kao trener pretrpio određene sankcije. Time ne umanjujem pobjedu Budućnosti, utakmica je bila otvorena na obje strane. Mogao je i Bešikltaš da pobijedi, imali smo otvorene šuteve na kraju, sreća je otišla na stranu Budućnosti. Ovake stvari su normalne da sreća ode na jednu stranu. Ja sam imao dva čelendža koja su promijenile sudijske odluke, potom sam imao ko zna koliko neoficijenih čelendža, koje sudije nisu gledale. Ne bih dalje ulazio u analizu, da be nih dobio sankcije. Mi smo šutnuli u prvom poluvremenu tri bacanja, a Budućnost 18, a mi imamo agresivne, dobre napadače", jasan je bio srpski stručnjak.