Spektakularno veče u Mtel dvorani Morača.

Izvor: MONDO

Nakon spektakularne, ali i dramatične utakmice, Budućnost Voli je upisala šesti trijumf za redom u svim takmičenjima, a ujedno prekinula i seriju gostiju od 9 pobjeda u nizu.

Ekipa Andreja Žakelja odigrala je izuzetno,a oko 4.000 gledalaca u Mtel dvorani ispratilo je utakmicu i pružilo podršku ,,plavo-bijelima".

Najefikasniji u redovima domaćeg sastava je bio Sulejmon sa 20 poena i 2 asistencije, a pomogli su mu Ferel sa 13 poena i 2 dodavanja, odnosno, Morgan sa 12 koševa i 6 skokova.

Kod gostiju je dominirao Braun sa 15 poena, 7 skokova i 3 uhvaćene lopte, dok je Dotson dodao 14 koševa i upisao 4 skoka.

U sledećem kolu Eurokupa Budućnost očekuje gostovanje Čemnicu 12.novembra, a prije toga će igrati derbi ABA lige 8.novembra u Beogradu protiv Crvene Zvezde.

BUDUĆNOST VOLI - BEŠIKTAŠ 82:79

BUDUĆNOST VOLI: Sulemon 20, Megi, Mejs 4, Tompson 6, Slavković, Tanasković 7, Ferel 13, Jovanović, Morgan 12, Butsijel 8, Kovljar 4, Butej 8.

BEŠIKTAŠ: Metjuz 11, Dotson 14, Kamagate 4, Ugurlu 6, Arslan 6, Morgan 2, Lemar, Kuš, Adiguzel, E. Braun 15, V. Braun 13, Žižić 8.