Crvena zvezda navodno je poslala ponudu za pozajmicu Ti Džej Šortsa iz Panatinaikosa, ali je Ergin Ataman to odmah odbio

Izvor: MN Press

Crvena zvijezda Meridianbet je na tržištu i traži igrača na bekovskim pozicijama što prije. Navodno je jedna od ideja bio Ti Džej Šorts (28), ali je Ergin Ataman automatski odbio tu ponudu. Tako tvrde mediji iz Italije i Grčke.

"Zvezda je poslala ponudu o pozajmici Panatinaikosu za Ti Džej Šortsa. Odbijena je", napisao je novinar Andrea Kalconi i dodao da je informaciju potvrdio i grčki novinar Sortis Vertakis iz "SDNA". Izgleda da će morati Saša Obradović da nađe drugo rešenje, ako je ovo bila jedna od opcija.

Spominju se mnoga imena u prethodnom periodu, posebno od momenta kada je potvrđeno da je Tajson Karter u bolnici i da je neizvjesno koliko dugo će pauzirati. Poslednji igrač koji se dovodi u vezu sa srpskim klubom je Džejms Palmer iz Galatasaraja.

Ko je Ti Džej Šorts?

KK Crvena Zvezda made an offer to Panathinaikos for TJ Shorts (loan deal).



Panathinaikos rejected the offer.



News also confirmed by@TheShot71#EuroLeague#kkcz#CrvenaZvezda#paobcpic.twitter.com/Clsy1420CF — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)October 16, 2025

Ti Džej Šorts imao je sezonu iz snova u Parizu. Bio je jedan od kandidata za MVP nagradu koja je na kraju pripala Kendriku Nanu. Zato ga je Panatinaikos i doveo u Atinu. Ali, ako je suditi po prvim utakmicama u zelenom dresu, djeluje da je to bila velika greška.

Šorts ove sezone ima prosjek od 3,2 poena, 2,8 asistencija i 0,5 skokova po meču na četiri odigrane utakmice. Primjera radi u Parizu je odigrao 37 mečeva i prosečno davao 19 poena, uz 7,3 asistencije i 2,6 skokova po meču. U francuskom klubu je proveo dvije sezone, a uveo ih je u Evroligu pošto im je donio titulu i bio MVP Evrokupa. Prije toga je sa njemačkim Bonom osvojio FIBA Ligu šampiona i bio MVP tog takmičenja. Sada su se stvari dosta promijenile...