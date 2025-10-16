Crvena zvezda navodno je poslala ponudu za pozajmicu Ti Džej Šortsa iz Panatinaikosa, ali je Ergin Ataman to odmah odbio
Crvena zvijezda Meridianbet je na tržištu i traži igrača na bekovskim pozicijama što prije. Navodno je jedna od ideja bio Ti Džej Šorts (28), ali je Ergin Ataman automatski odbio tu ponudu. Tako tvrde mediji iz Italije i Grčke.
"Zvezda je poslala ponudu o pozajmici Panatinaikosu za Ti Džej Šortsa. Odbijena je", napisao je novinar Andrea Kalconi i dodao da je informaciju potvrdio i grčki novinar Sortis Vertakis iz "SDNA". Izgleda da će morati Saša Obradović da nađe drugo rešenje, ako je ovo bila jedna od opcija.
Spominju se mnoga imena u prethodnom periodu, posebno od momenta kada je potvrđeno da je Tajson Karter u bolnici i da je neizvjesno koliko dugo će pauzirati. Poslednji igrač koji se dovodi u vezu sa srpskim klubom je Džejms Palmer iz Galatasaraja.
Ko je Ti Džej Šorts?
KK Crvena Zvezda made an offer to Panathinaikos for TJ Shorts (loan deal).— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni)October 16, 2025
Panathinaikos rejected the offer.
News also confirmed by@TheShot71#EuroLeague#kkcz#CrvenaZvezda#paobcpic.twitter.com/Clsy1420CF
Ti Džej Šorts imao je sezonu iz snova u Parizu. Bio je jedan od kandidata za MVP nagradu koja je na kraju pripala Kendriku Nanu. Zato ga je Panatinaikos i doveo u Atinu. Ali, ako je suditi po prvim utakmicama u zelenom dresu, djeluje da je to bila velika greška.
Šorts ove sezone ima prosjek od 3,2 poena, 2,8 asistencija i 0,5 skokova po meču na četiri odigrane utakmice. Primjera radi u Parizu je odigrao 37 mečeva i prosečno davao 19 poena, uz 7,3 asistencije i 2,6 skokova po meču. U francuskom klubu je proveo dvije sezone, a uveo ih je u Evroligu pošto im je donio titulu i bio MVP Evrokupa. Prije toga je sa njemačkim Bonom osvojio FIBA Ligu šampiona i bio MVP tog takmičenja. Sada su se stvari dosta promijenile...