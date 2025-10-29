Željko Obradović izneo je prve utiske posle poraza Partizana u Sofiji.

Izvor: Screenshot/YouTube/@HapoelTLVBC

Partizan je upisao poraz u Sofiji od Hapoela, a trener Željko Obradović održao je nikad kraću konferenciju za medije, pošto je samo kratko konstatovao šta je bio problem crno-bijelih. Gosti su se loše pokazali u drugom poluvremenu, odigrali vrlo lošu odbranu i to je presudilo utakmicu.

"Dvije vrlo različite slike u dva poluvremena, u prvom smo imali greške, ali u drugom je bila užasna odbrana. Vjerujem da je Hapoel zasluženo pobijedio", kratko je rekao Obradović.

Partizan je u Bugarskoj pretrpeo novi poraz u Evroligi, Hapoel je bio bolji i odnio je pobjedu 97:84. Posle sedam odigranih mečeva crno-bijeli se nalaze na 15. mjestu, dok je Hapoel ubedljivo prvi na tabeli elitnog takmičenja.