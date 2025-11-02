Utakmica je zakazana za utorak, 4. novembar, sa početkom od 19 časova.

Izvor: KK Budućnost Voli

Košarkaši Budućnost Volija dočekuju Bešiktaš u 6. kolu Eurokupa.

Karte za utakmicu mogu se kupiti na biletarnici "M:Tel dvorane Morača" u ponedjeljak od 10 do 18 časova, kao i u utorak od 10 časova do početka utakmice, po cijenama od 4, 6 i 8 eura.

Kapije dvorane biće otvorene dva sata prije početka meča, a Klub poziva sve navijače da dođu ranije, kako bi se izbjegle gužve na ulazima, imajući u vidu pojačane mjere kontrole i bezbjednosne provjere, prenosi Dan.

"Utakmica će biti snimana, a svako izazivanje incidenata biće procesuirano u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Podsjećamo da je strogo zabranjeno unošenje sitnih predmeta, upaljača, ambalaže, pića i pirotehnike u dvoranu. Pozivamo sve navijače na fer, sportsko i korektno navijanje, kako bismo zajedno stvorili atmosferu dostojnu našeg kluba i nastavili pobjednički niz. U dogovoru sa Bešiktašem, a prema odluci Eurokupa, utakmica će biti odigrana bez prisustva gostujućih navijača", stoji u saopštenju Budućnmost Volija.