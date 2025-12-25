Habib Nurmagomedov i Zlatan Ibrahimović odlučili su da testiraju ko je od njih dvojice jači, pa su objavili i snimak.

Izvor: Telegram/Khabib Nurmagomedov

Ko je jači - Zlatan Ibrahimović ili Habib Nurmagomedov? Njih dvojica odlučili su da testiraju to, pa su imali i jedan mini "obračun", odlučili su da "obaraju ruke" i da vide ko je od njih dvojice snažniji.

Nažalost, ishod nije poznat pošto je na snimku koji je objavio čuveni MMA borac nije prikazano ko je pobijedio. Legendarni švedski fudbaler je u jednom momentu imao malu prednost, ali mu nije do kraja oborio ruku, tako da se to ne računa.

Pogledajte 01:03 Zlatan Ibrahimović i Habib Nurmagomedov

Habib: Budi iskren, budi, kaži da li osjećaš?

Zlatan: Osjećam duh

Poslije te kratke razmjene počeli su da se smiju i snimak je ubrzo prekinut.

"Ne zoveš svakoga bratom", napisao je Habib uz fotografije sa ručka za Ibrahimovićem. Pretpostavlja se da su se sreli u Dubaiju pošto je Zlatan prije par dana objavnio snimak sa plaže u Dubaiju.