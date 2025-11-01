U drugom poluvremenu je ekipa imala i 23 poena prednosti (54:31), pa pobjeda nijednog trenutka nije bila pod znakom pitanja.

Izvor: ABA League j.t.d/Dragana Stjepanović

Još jedna pobjeda za nastavak serije – Sutjeska Elektroprivreda je večeras u četvrtom kolu Prve crnogorske košarkaške lige savladala u gostima Ulcinj – 83:75.

Ekipa je stigla do šeste pobjede zaredom u svim takmičenjima, a u narednom kolu domaćeg šampionata će gostovati Ibru.

Početkom druge četvrtine Sutjeska je napravila seriju 12:0, povela 34:18, a na veliki odmor otišla sa plus 15 (40:25).

Najefikasniji je bio Gajović sa 18 poena. Martin je imao 13, Vulević 11, a Otašević 10, prenosi CdM.