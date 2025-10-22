Ovo je za Nikšićane druga pobjeda u ABA 2 ligi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zahvaljujući odličnoj igri u posljednjoj četvrtini, Sutjeska je napravila preokret i stigao do trijumfa u meču sa MZT Skopljem, na premijeri pred dvojim navijačima.

Gosti su vodili pune tri četvrtine, a kada je u 35. minutu Kristofer Martin pogodio trojku za 68:64, domaćin više do kraja ispuštao prednost.

Sutjeska - MZT Skoplje 83:77 (18:21, 9:16, 25:21, 31:19)

Dvorana: SC "Nikšić". Gledalaca: 400. Sudije: Nikšić, Lasetović, Hasić (svi BiH).

SUTJESKA: Martin 19, Miljanić 10, Barović 15, Bošković, Vulević 9, Vujović 8, Varajić 4, Gajović 5, Tadić 7, Vučurović 3, Otašević 3, Nikolić.

MZT SKOPLjE: Krstevski 3, Petkov 5, Dejvis 7, Andonoski 2, Smit-Mekjuen 20, Dvcojakovski, Magdevski 4, MekKaden 15, D. Stojanovski 1, V. Stojanovski 6, Gil 14, Veličkovski, prenosi Dan.