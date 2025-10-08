Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Martin sa 22 poena, dok su Barović dodao 15, Bojić 14, a Tadić 11 poena. Kod Širokog se istakao Kari sa 22 pogotka.

Košarkaši Sutjeske otvorili su sezonu u ABA 2 ligi na najbolji način – pobjedom na teškom gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 87:77. Tim Marka Simonovića pokazao je karakter i kvalitet, preokrenuvši meč u drugom poluvremenu.

Domaći sastav je kontrolisao igru tokom većeg dijela prvog poluvremena i na odmor otišao sa prednošću od 38:34. Međutim, u nastavku su Nikšićani zaigrali agresivnije, nametnuli ritam i potpuno preuzeli inicijativu.

Serijom poena na kraju treće i početkom posljednje četvrtine Sutjeska je slomila otpor rivala, a kada je Miljanić pogodio trojku za 70:58, sedam minuta prije kraja, pobjednik je praktično bio odlučen.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Martin sa 22 poena, dok su Barović dodao 15, Bojić 14, a Tadić 11 poena. Kod Širokog se istakao Kari sa 22 pogotka.

Nikšićani tako nastavljaju sezonu puni samopouzdanja i potvrđuju da će biti ozbiljan konkurent u regionalnom takmičenju, prenosi CdM.