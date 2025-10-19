Sutjeska Elektroprivreda bila je ubjedljiva protiv Danilovgrada – 97:64. Slobodan Miljanić bio je najefikasniji sa 17 poena, dok je Pavle Mugoša postigao 16 za domaće.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Drugo kolo Prve A lige donijelo je izuzetno uzbudljive duele.

Pet od šest subotnjih mečeva završeno je pobjedama gostiju, dok su dva susreta odlučena nakon produžetka.

Podgorica Bemax i dalje čeka na prvi trijumf – poslije poraza od Lovćena, uslijedio je poraz i od Kotora na svom terenu (74:69). Domaći su izborili produžetak trojkom Stefana Adžića, ali su u dodatnih pet minuta stali, pa je Kotor serijom 10:0 stigao do prve pobjede u sezoni. Aron Džonson Keš bio je junak meča sa 20 poena i 16 skokova, dok je kod Podgoričana Danilo Ivanović upisao 20 poena i sedam asistencija.

Primorje je ostvarilo drugi trijumf, savladavši SC Derby u „Morači“ 80:72. Aleksandar Danilović predvodio je Novljane sa 21 poenom, a kod Studenata je najefikasniji bio Lazar Rakočević sa 14.

Lovćen je takođe upisao drugu pobjedu, trijumfom u Ulcinju (78:67). Milutin Đukanović briljirao je sa 31 poenom i šest asistencija, a Perkins dodao 19 poena i 10 skokova. Ulcinjani su dobro otvorili meč, ali nijesu mogli da prate ritam gostiju.

Najviše uzbuđenja viđeno je u Zeti, gdje je Jedinstvo savladalo Vukove 97:95 poslije produžetka. Ključan je bio pogodak Lazara Vukčevića sekund prije kraja. Miloš Popović briljirao je sa 28 poena i 16 skokova, a kod domaćih se istakao Marko Raičević sa 20 poena.

Jedini domaći trijumf ostvario je Teodo, koji je u Tivtu bio bolji od Dečića 99:88. Amerikanci Tarner (23) i Kul (20) predvodili su Tivćane, dok je kod gostiju briljirao Bogdan Cebalović sa 34 poena i 14 skokova.

Drugo kolo biće kompletirano u ponedjeljak duelom Ibra i Mornara Barsko zlato (18h), piše CdM.