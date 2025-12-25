U Turskoj je uhapšeno više od 100 osoba osumnjičenih da su kao pripadnici terorističke "Islamske države" planirali napade tokom Božića i Nove godine, saopštili su turski zvaničnici.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Masovne racije izvršene su na 124 adrese širom Istanbula, rekao je glavni gradski tužilac. U akciju su zaplijenjeni vatreno oružje, municija i dokumentacija

Kako su naveli iz Tužilaštva, policija je privela 115 osumnjičenih, ali su u toku napori da se pronađe još 22.

Tužilaštvo je saopštilo i da su osumnjičeni bili u kontaktu sa operativcima "Islamske države" izvan Turske.

Turski obavještajni agenti su prije dva dana izvršili raciju usmjerenu na grupu na granici između Avganistana i Pakistana.

Turski državljanin za kojeg se tvrdi da je imao visoku ulogu u jednom ogranku terorističke "Islamske države" u regionu pritvoren je i optužen za planiranje napada na civile.

Turska dijeli granicu dugu 900 kilometara sa Sirijom, u čijim dijelovima i dalje djeluje ova teroristička grupa.

Sirijski predsjednik Ahmed el Šara, koji ima bliske veze sa turskom Vladom, obećao je da će sarađivati ​​sa Sjedinjenim Državama i Evropom kako bi iskorijenio "preostale elemente `Islamske države`".