Luka Dončić odigrao je još jednu fenomenalnu partiju, dao 44 poena i donio pobjedu Lejkersima na gostovanju protiv Memfisa

Izvor: Matthew A. Smith / Getty images / Profimedia

Luka Dončić nastavlja da dominira u NBA ligi. Ubacio je 44 poena i donio pobjedu Lejkersima a gostovanju u Memfisu (117:112). Propustio je prethodne tri utakmice zbog povrede prsta, a onda je pokazao svima da igra sezonu iz snova pošto je na četvrtoj utakmici imao preko 40 datih poena - 44 poena, 12 skokova, 6 asistencija.

Zahvaljujući njemu Lejkersi su na pozitivnom skoru (4-2) i imaju jedan poraz u poslednjih pet utakmica. I to na meču na kom slovenački reprezentativac nije bio na parketu zbog povrede prsta. Od povratka sa Eurobasketa pruža neverovatne partije i djeluje da niko ne može da ga zaustavi.

Dončić je protiv Grizlisa imao više šuteva za tri (6/15) nego za dva (9/12), uz to je 13 puta išao na liniju penala (10/12), jedina loša stvar za 39 minuta na parketu bila je u broju izgubljenih lopti (čak 5). Pratio ga je Ostin Rivs (21, 4sk, 4as). U domaćem timu su Džok Lendejl (16, 5sk) i Džejlen Vest (16, 7sk) bili najbolji, a potpuno je zakazao najbolji igrač tima Dža Morant (8, 7as, uz 0/6 za tri).

Rezultati:

Indijana - Atlanta 108:128

Filadelfija - Boston 108:109

Klivlend - Toronto 101:112

Čikago - Njujork Niksi 135:125

Memfis - Lejkersi 112:117

Finiks - Juta 118:96

Portland - Denver 109:107

Klipersi - Nju Orleans 126:124