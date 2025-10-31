Vil Klajburn ukrao pobjedu u Beogradu, treći vezani poraz Partizana u Evroligi.

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Košarkaši Partizana poraženi su od ekipe Barselone rezultatom 78:76 ,u okviru 8. kola Evrolige i tako su propustili još jednu priliku da prekinu "post" koji traje još od 2010. godine. Junak bio je Vil Klajburn koji je pogodio trojku sa 10 metara i ukrao pobjedu u Beogradu.

Šta je rekao Obradović?

"Trenirali smo u Sofiji prepodne kako bismo dali priliku igračima da se odmore kad se vratimo u Beograd. Imali smo dosta dobrih minuta juče, ali smo na kraju izgubili, tako da smo probali da reagujemo. Igramo protiv Barselone koja ima dan više odmora, tako da je to sigurno značajno. Ipak, mislim da ne treba da razmišljamo o tome i da se usmjerimo na ono što nas krasi kad igramo dobro, a to je borba i želja uz podršku naših navijača. Moram da apelujem na naše navijače, zbog nekih stvari koje su se događale u poslednje vrijeme, tako da bih voleo da budu jedinstveni i da dođu na utakmicu da pomognu timu. Neka bude ona poznata atmosfera koja nas je krasila godinama unazad", poručio je Obradović.