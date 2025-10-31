Real Madrid i Barselona prema pisanju stranih medija planiraju da istupe iz Evrolige i da sačekaju dolazak NBA u Evropu.

Izvor: Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia

Mnogo toga se valja iza brega u evropskoj košarci. Evroliga razmišlja o promjenama formata i vraćanju ruskih timova, a NBA Evropa djeluje kao da je iza ugla i da će taj projekat uskoro zaživjeti. Sada grčki mediji prenose da bi prvi potresi mogli da se dese već naredne sezone.

Grčki portal navodi da su Real Madrid i Barselona spremni da napuste takmičenje u Evroligi naredne sezone i da će nastupati u FIBA Ligi šampiona naredne godine.

Do sada Real Madrid, Barselona, Asvel i Fenerbahče od akcionara Evrolige nisu potpisali nove višegodišnje ugovore sa elitnim evropskim takmičenjem. Real Madrid i Barselona bi odigrali sezonu ili dvije u FIBA Ligi šampiona i tako bi sačekali pokretanje NBA Evropa projekta. Ipak za to takmičenje postoje samo načelni planovi i ništa konkretnije.

Vidjećemo i ko je u planovima NBA za takmičenje u Evropi.

(MONDO, N.L.)