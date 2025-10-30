Crvena zvezda ostvarila pobijedu protiv Makabija u hali "Aleksandar Nikolić", za evroligaški skor 6-2.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda pobijedila je Makabi u hali "Aleksandar Nikolić", za šesti trijumf u nizu i za skor 6-2. Blistavu partiju odigrao je Kodi Miler-Mekintajer sa 23 poena, dok je centar crveno-bijelih Ebuka Izundu u odlučujućoj, poslednjoj četvrtini ubacio dvocivfreni broj poena i završio meč kao "iks faktor", sa 15 poena.

Iako je Zvezda ispustila vođstvo od 14 poena u poslednjoj četvrtini, u završnici je na pogon Mekintajera i Izundua nalazila rešenja u napadu, dok je u odbrani ogroman doprinos dao srpski duo Dejan Davidovac - Nikola Kalinić, a Ognjen Dobrić je bio taj koji je u poslednjem minutu trojkom "ovjerio" veliku pobjedu.

Pred stotinama svojih navijača, Zvezda je trijumfalno završila oktobar koji će pamtiti po pobjedama i po velikoj energiji za nastavak sezone!

Zvezda: Miler-Mekintajer 17 (2/4 za tri, 7 as, 3 sk), Plavšić, Miljenović 3, Batler, Davidovac 7, Kalinić 3, Dobrić, Izundu 2, Motejunas 9, Odželeje 2, Moneke 12 (5 sk), Dos Santos 3

Makabi: Hoard 15, Klark, Santos 4, Voker 5, Sorkin 7, Briset 10, Rejman, Dibartolomeo, Dautin 2, Lif 2, Blat 3.