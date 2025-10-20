Košarkaški savez Crne Gore je riješio pitanje selektora, Zvezdana Mitrovića, aktuelnog trenera Cedevita-Olimpije i čovjek koji je našu zemlju odveo na prvo Svjetsko prvenstvo u istoriji.

Izvor: MN Press

Kako je saopštio KSCG, selekciju će do februara voditi Andrej Žakelj, trenutno trener Budućnost Volija.

Mitrović će potpisati ugovor do 2029. godine, ali iz tehničkih razloga neće biti u mogućnosti da vodi selekciju do idućeg ljeta, pa će tu ulogu u prva dva kvalifikaciona prozora za Svjetsko prvenstvo preuzeti trener Budućnost Volija.