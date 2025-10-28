Lebron Džejms neće igrati bar još tri nedjelje u novoj NBA sezoni.

Izvor: Profimedia

Lebron Džejms neće izaći na teren barem još tri nedjelje, potvđeno je. "Kralj" od početka sezone nije zaigrao za Lejkerse, a pored svega afere koja ozbiljno potresa NBA ligu iz dana u dan izaziva sve više interesovanja. Pogotovo nakon što je i ime legende ove lige spomenuto.

Lejkersi su sezonu startovali porazom od Golden Stejta, ali su onda vezali dvije pobjede, od kojih u jednoj nije učestvovao ni Luka Dončić. Sljedeći zadatak Jezeraši će imati protiv Portlanda i razigranog Denija Avdije, pa je jasno da pred Lejkersima nije lak zadatak.

Tako će biti sve do sredine novembra, predviđa se. Lebronu je potrebno vrijeme za oporavak od išijasa i očekivanja su da će to potrajati još tri nedjelje. Takođe, ono što Lebronu nikako ne ide u korist u periodu oporavka je to što se i ime legendarnog igrača provlači koz medije. Sve je počelo sa Terijem Rozirom i Čonsijem Bilapsom, zatim je pod istragom bio Demion Džouns koji je navodno davao informacije o Lebronu Džejmsu.

Šta je NBA iznio u saopštenju?

"Zbog širenja ilegalnog klađenja u većini država Sjedinjenih Američkih Država i ponovnog pojavljivanja problema integriteta u sportu, kao i zbog pojave novih vidova klađenja ovo je pravo vrijeme da pažljivo obratimo pažnju na to kako sportsko klađenje treba da bude regulisano i kako sportske lige mogu da zaštite sebe, košarkaše i navijač.

Vidi opis Lebrona upleli u NBA skandal, on se povukao: Ostavio Dončića na cjedilu, neće na teren Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ESPN Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Screenshot/ EliteMixtapes Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

Dok je neuobičajeno klađenje na 'manje poena' Terija Rozira u martu 2023. godine primijećeno u istom momentu jer su opklade uplaćene legalno, vjerujemo da moramo da uradimo mnogo više u pogledu pravne perspektive da bismo zaštitili integritet NBA i liga povezanih sa nama. Pogotovo opklade na učinak invididualnih igrača izazivaju zabrinutost i potrebu za dodatnom pažnjom.

Takođe smo započeli proces promjene pravila lige vezanih za prijavu povrijeđenih igrača, kao i promjenu pravila o treningu i obrazovanju članova NBA timova. Sada kada je sportsko klađenje toliko bitan dio sporta moramo da uradimo sve što možemo kako bi košarkaši, treneri i ostalo NBA osoblje bili u potpunosti svjesni rizika koje kockanje nosi za njihove karijere i život.

Moramo da se postaramo da naša pravila o prijavi povreda budu adekvatna i da igrači budu zaštićeni od onih koji se klade. Takođe, pronalazimo načine da poboljšamo naše interne i eksterne procese monitoringa i želimo da bolje koristimo vještačku inteligenciju i ostale alate kako bismo analizirali sve podatke kladioničarskih kuća, kao i podatke sa društvenih mreža i drugih izvora kako bismo identifikovali potencijalne probleme."