Najveća zvijezda NBA lige oglasila se na društvenim mrežama i najavila veliku vijest.

Izvor: Profimedia

"Odluka svih odluka. Sedmi oktobar u podne", objavio je Lebron Džejms u ponedjeljak uveče i izazvao očekivano ogromnu pažnju američke javnosti. Dok su mnogi povezali ovaj potez sa kompanijom "Amazon" i emisijom "Prajm dej" koja počinje baš 7. oktobra, ima onih koji očekuju da ponovo zatrese NBA ligu najavom svog odlaska iz Lejkersa.

Njegova prva "odluka" emitovana je u julu 2010. godine na TV mreži "ESPN", kada je čitavom svijetu pred kamerama saopštio da kao slobodan igrač napušta Klivlend Kavalirse i da poslije sedam godina odlazi u Majami. "Nosim svoj talenat u Saut Bič (oblast u gradu Majamiju, na Floridi, prim. novin)".

Sada je Lebron na početku svoje 23. NBA sezone i kada ona počne 21. oktobra postaće rekorder kao igrač sa najviše odigranih takmičarskih godina u NBA. U decembru će napuniti 41 godinu, kao najstariji aktivni igrač u NBA ligi, ali ono što je pružao prošle sezone nije nagovještavalo da će otići u penziju. Prosječno je postizao po 24,4 poena, uz 8,2 asistencije i 7,8 skokova po meču.

Kad ističe njegov ugovor sa Lejkersima?

Sa druge strane, uprkos želji generalnog menadžera tima, Roba Pelinke, da se Lebron penzioniše kao "Lejker", Džejmsov ugovor ističe narednog ljeta, nakon što u sezoni pred nama zaradi 52,6 miliona dolara. Imaće pravo da donese odluku kao "neograničeno slobodni agent" i ne krije želju da se i dalje bori za titule. Zato bi vjerovatno trebalo isključiti mogućnost da će se povući, već da će predstaviti javnosti svoj naredni poslovni potez ili da će najaviti odlazak ili ostanak u Lejkersima.

Lebron će saopštiti odluku u utorak, 7. oktobra, od 18 časova prema našem vremenu.

Pogledajte Džejmsovu objavu na mrežama: