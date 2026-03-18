Iranski ministar Abas Arakči komentariše napade na američke snage u Persijskom zalivu i ubistvo Alija Laridžanija, naglašavajući krivicu SAD-a.

Iranski napadi u blizini urbanih područja zemalja Persijskog zaliva posledica su premiještanja američkih snaga iz vojnih baza u hotele unutar gradova, rekao je ministar spoljnih poslova Abas Arakči za Al Džaziru u komentarima koje su u srijedu prenijeli iranski mediji.

"Gde god se okupljaju američke snage, gdje god su objekti koji im pripadaju, meta su. Moguće je da su neka od tih mjesta u blizini urbanih područja", rekao je visoki iranski diplomata.

Arakči je priznao da su zemlje u regionu "uznemirene i da su njihovi ljudi stradali ili uznemireni" iranskim napadima, ali je dodao da je krivica za početak rata 28. februara u potpunosti na SAD-u.

Više od 2000 napada na zalivske zemlje

Arapske države Persijskog zaliva suočile su se sa više od 2000 napada raketama i dronovima na američke diplomatske misije i vojne baze, kao i na naftnu infrastrukturu, luke, aerodrome, brodove te stambene i poslovne zgrade, a većina ih je bila usmjerena na Ujedinjene Arapske Emirate.

U srijedu mediji izvještavaju o nastavku raketnih napada na zalivske zemlje. Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija saopštili su da su aktivirali protivvazdušnu odbranu, a svjedoci navode da se čuju eksplozije u Dubaiju.

Nuklearni program: Fetva novog vrhovnog vođe još nije poznata

Arakči je rekao i da se iranski stav protiv razvoja nuklearnog oružja neće značajno promijeniti, dodajući da novi vrhovni vođa još nije javno iznio svoje mišljenje o tom pitanju.

Bivši vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, koji je ubijen na početku američko-izraelskog rata protiv Irana, protivio se razvoju oružja za masovno uništenje u fetvi, odnosno verskom ediktu, izdatom početkom 2000-ih.

Zapadne zemlje, uključujući SAD i Izrael, godinama optužuju Teheran da nastoji da razvije nuklearno oružje, dok iranske vlasti tvrde da je njihov nuklearni program isključivo u civilne svrhe.

Arakči je rekao da fetve zavise od onoga ko ih izdaje i dodao da još nije u poziciji da procjenjuje stavove Modžtabe Hamneija, novog iranskog vrhovnog vođe.

"Islamska Republika ne zavisi ni od jedne osobe"

Arakči je rekao i da SAD i Izrael ne razumiju da je Islamska Republika robustan politički sistem i da ne zavisi ni od jedne osobe.

"Smrt visokih zvaničnika neće poremetiti upravljanje i država će nastaviti da funkcioniše", dodao je.

