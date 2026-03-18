Vjerila se bivša Mirka Šijana: Prevario je pa smuvao njenu "kopiju", a ona sad pokazala dijamantski vjerenički prsten

O ljubavi mlađeg Šijana i Olje svojevremeno su brujali svi mediji, a nakon navoda o prevari par je raskinuo

Izvor: Instagram/miresijan/oljaradoicic

Mirko Šijan, sin pjevačice Goce Božinovske, imao je nekoliko javnih ljubavnih veza, a onda je oženio Bojanu Rodić, sestru Bogdane Ražnatović sa kojom je dobio dvojicu sinova. Jedna od tih djevojaka sa kojom je veza bila ozbiljna, bila je i Olja Radoičić.

Nakon raskida sa Šijanom, Olja je uplovila u ljubavnu vezu sa sadašnjim izabranikom.

Ona je trenutno trudna, a dečko joj ju je vjerio i to u Italiji.

Naime, prosidba se desila u Veneciji, na gondoli, a ponosna ljepotica odmah je podigla svoju ruku, na kojoj je sijao dijamant.

Bivša devojka Mirka Šijana sa verenikom

Pogledajte još Oljinih fotografija:

Inače, Mirko Šijan upoznao je Bojanu Rodić preko njenog zeta Veljka Ražnatovića i sestre Bogdane.

Interesantno je da su u prvi mah Bojanu u medijima često nazivali Oljinom "kopijom" zbog nevjerovatne sličnosti - obije imaju dugu crnu kosu i sličan stil odijevanja.

Njihova veza brzo je prerasla u brak, a par sada ima dvoje djece. Iako je Mirko ranije bio poznat kao beogradski šmeker, čini se da je pronašao stabilnost u porodičnom životu sa Bojanom.

- Bojana i Mirko su obožavani od strane ljudi na pijaci. Bojana je prelijepa, ljubazna i rođena za ovaj posao. Njihov posao ide odlično, rade punom parom, a prodaja im nikada nije bila bolja. Zarađuju mnogo novca, a Mirko joj mnogo pomaže. Oni su zaista tandem snova za svakoga - otkrio je izvor za "Pink" ranije.