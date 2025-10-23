Džared Batler potpisao za Crvenu zvezdu deset dana nakon što je zatrpao koš Los Anđeles Lejkersa.

Izvor: Youtube/NBA

Crvena zvezda je uspjela da dovede košarkaša kojeg je silno želela - američki bek Džared Batler potpisao je ugovor sa srpskim predstavnikom u Evroligi, nakon što su mu propali pregovori sa Olimpijakosom. Kompletni pregovori obavljeni su veoma brzo, samo nekoliko dana nakon što je Batler dobio otkaz u Finiksu, iako je prije toga zatrpao koš Los Anđeles Lejkersa.

Podsjećamo, nekoliko dana pred početak nove NBA sezone Džared Batler je ubacio 35 poena jednom od najboljih timova na svijetu, ali to nije bilo dovoljno da ostane dio ekipe. Finiks Sansi su odlučili da ga otpuste, a Batler je znao da ga čeka odlazak u Evropu jer su gotovo svi timovi u Americi već kompletirali igrački kadar. Ovo će Batleru biti prvi dolazak u evropsku košarku, pa je jasno da publika ne zna u potpunosti šta da očekuje od njega.

Narvno, u takvim slučajevima najbolje je upoznati se sa njim kroz snimke mečeva koje je već odigrao. Primjera radi, njegovih 35 poena, devet asistencija i sedam skokova u pripremnoj utakmici protiv Lejkersa privukli su pažnju šire javnosti, pa je NBA liga napravila kompilaciju svih njegovih dobrih poteza sa te utakmice. Pogledjate kako igra Džared Batler:

Na pripremnom meču protiv Lejkersa šutirao je 9/16 za dva poena, 5/9 za tri poena i 2/6 sa linije penala, a imao je i jednu ukradenu loptu. U oči upada loš procenat sa linije za slobodna bacanja, ali ih je tokom gotovo 150 mečeva u NBA ligi Batler izvodio sa oko 82 odsto uspešnosti - što nije zabrinjavajuće. Takođe, Batler je na mečevima u najkvalitetnijoj ligi na svijetu šutirao 45 odsto iz igre, odnosno oko 34 odsto za tri poena.

Navijači Crvene zvezde tek će vidjeti sve kvalitete američkog košarkaša, ali bi već sada moglo da ih raduje to što Batler obožava da igra sa loptom u rukama i da kreira - kako za sebe, tako i za ostale igrače na terenu. Tokom karijere je imao prosjek od tek 2,8 asistencije po meču, ali je na 28 utakmica u dresu Filadelfije krajem prošle takmičarske godine taj prosjek iznosio 4,9.

Očigledno je da Džared Batler može da bude važan adut i kada je razigravanje saigrača u pitanju, ali se ne treba iznenaditi ukoliko povremeno odluči da sam rješava. Nedavno je Lejkersima ubacio pet trojki i to uglavnom nakon što je sam izgradio pozicije za šut.