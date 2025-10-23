Crvena zvezda će angažovati Džareda Batlera, nakon što je Olimpijakos iz dva razloga odustao od dovođenja američkog beka.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Crvena zvezda je najbliža potpisu američkog beka Džareda Batlera, potvrdio je to i jedan od najuticajnijih novinara koji prate NBA ligu, ali još nije gotovo. Prije 24 časa djelovalo je da će Batler postati novi košarkaš Olimpijakosa, a situacija se od tada drastično promijenila i to iz dva razloga!

Jedan je odluka tima iz Pireja da svoju pažnju fokusira na Spensera Dinvidija, ali onaj važniji - prije nego što je Olimpijakos našao drugo rješenje - je zahtjev Džareda Batlera. Košarkaš koji je nedavno ubacio 35 poena Lejkersima i zatim dobio otkaz tražio je od grčkog tima zagarantovanu minutažu na terenu, što se kod Jorgosa Barcokasa ne dobija tako lako!

"Olimpijakos pokušava da izvede potez koji će napraviti 'bum' u Evropi! Crveno-bijeli nastoje da dovedu Spensera Dinvidija! Izgleda da je Spenser Dinvidi izbor Olimpijakosa za spoljnu liniju, a ljudi iz kluba pokušavaju da uvjere američkog beka da donese odluku i spakuje kofere za Grčku. Nakon propalog posla sa Džaredom Batlerom, koji je tražio garantovano vrijeme u igri, Olimpijakos nije obustavio aktivnosti i svim snagama se okrenuo slučaju Spensera Dinvidija, za kog Pirejci čine značajne napore da ga obuku u crveno-bijelo", navodi se u ovom tekstu.

Iskusni NBA košarkaš trebalo bi da bude najveće pojačanje Olimpijakosa, ali se on kao opcija pojavio tek nakon što su propali pregovori sa Batlerom, koji je praktično već viđen u Pireju. Pojedini grčki mediji pisali su da je sve dogovoreno, da će se Džared u četvrtak pojaviti u Atini, a zatim i potpisati ugovor sa crveno-bijelima.

Umjesto toga, Džared Batler je sada ubjedljivo najbliži Crvenoj zvezdi, kojoj očajnički treba pojačanje u bekovskoj liniji. Odsutni su Tajson Karter, Ajzea Kenan i Devonte Grejem, a povratak Jaga dos Santosa bilo je prinudno rješenje koje nikog nije zadovoljilo. Za razliku od Olimpijakosa u kojem je Batler "tražio" zagarantovane minute na parketu, u Crvenoj zvezdi će ih svakako dobiti jer je skraćena rotacija u spoljnoj liniji!

Sa druge strane, Olimpijakos se okrenuo zvučnijem i skupljem pojačanju, pa će se protiv Anadolu Efesa boriti za Dinvidijev potpis. "Kontakti između dvije strane se nastavljaju, a Olimpijakos je 'all in' kako bi izdejstvovao potpis igrača. Očekuje se da će se slučaj, bilo pozitivno ili negativno, uskoro završiti. Spenser Dinvidi ima 11 godina iskustva u NBA ligi, nastupao je za Detroit Pistons, Bruklin Nets, Vašington Vizards, Dalas Maveriks i Los Anđeles Lakers. Njegova najbolja sezona bila je 2019/20, kada je u Netsima prosječno bilježio 20,6 poena i 6,8 asistencija", navode Grci, koji očekuju da Dinvidi bude predstavljen kao igrač Olimpijakosa u veoma bliskoj budućnosti.

Dolasci dvojice američkih igrača u evropsku košarku trebalo bi da se ozvaniče veoma brzo, a ostaje nam samo da sačekamo i vidimo za koga su oni potpisali. Naravno, tu neće biti kraj aktivnostima na tržištu - NBA timovi tek su kompletirali sastave za novu sezonu, pa je mnogo onih koji tek treba da nađu klubove jer za njih nije bilo mjesta u SAD. Neki od tih igrača trebalo bi da pojačaju Partizan, koji traži i beka i centra!