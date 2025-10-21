Miško Ražnatović otkrio je da će nova košarkaška liga biti organizovana po principu Formule.

Izvor: MN Press

Nije tajna da su se tokom ljeta na jahti sastali sportski menadžer Miško Ražnatović i legendarni NBA igrač Lebron Džejms. Međutim, nije poznato do detalja o čemu su pričali Srbin i Amerikanac, ali sada znamo makar neke o budućih planova ovog tandema. Ražnatović je u razgovoru za Mocart sport otkrio ambiciozni projekat - stvaranje globalne košarkaške lige, a okosnica čitave priče mogao bi biti upravo "kralj".

"Euroligi je potreban neko poput Adama Silvera ili Dejvida Sterna, prije njega. Njihove odluke su bile nesumnjive. Što se tiče budućnosti, niko zapravo ne zna. NBA Evropa je na pomolu, ali je nejasno da li će preuzeti kontrolu nad klubovima ili igračima. Mnogo je nepoznanica, za mene i za sve ostale", započeo je Ražnatović.

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

"Ta ideja postoji već neko vrijeme i aktivno radimo na njoj. Bila bi to potpuno drugačija vrsta lige, ne zasnovana na klubovima, već više kao Formula 1. Ako zaživi, bio bi to dodatni udar na Euroligu i NBA, jer bi neki igrači mogli da izaberu taj put. Ali još ima mnogo posla prije nego što se to desi", pojasnio je Ražnatović.

O kakvoj ligi je riječ?

Zanimljivo je i to da je dio lige postao i Novak Đoković koji je riješio da uloži nova u ovaj biznis. Džef Prentis, jedan od osnivača čuvenog "Skype", riješio je da napravi košarkašku ligu. Nema sumnje da je novi plan dobro razradio, pošto je dobio naklonost Novaka Đokovića. Tako je Prentis odlučio da u saradnji sa Grejdijem Barnetom, koji je nekada bio dio "Facebook", oformi novi, veliki projekat, sa kratkim i jasnim nazivom - Projekat B.

Osim Novaka Đokovića dio projekta su Sloan Stivens, takođe iz svijeta tenisa. Tu je i Stiv Jang, bivša NFL igrač, kao i Kendans Parker, Alana Bird i Loren Džekson koje su igrale u WNBA. Među investitorima se takođe navode i vlade Singapura, Saudisjske Arabije, ali i operateri kazina u Makau. A, kao što smo dobili potvrdu, dio sistema su i Lebron Džejms i Miško Ražnatović. Takođe je i poznato da je jesen 2026. termin za startovanje ovog takmičenja.

Kako će izgledati nova liga?

Plan nije do detalja poznat, ali okvirno je predviđeno da postoji muška i ženska liga i da takmičenje traje do aprila. Na taj način, bio bi to direktan okršaj sa najjačom ligom na svijetu, ali ne i sa WNBA, odnosno ženskom ligom, zbog drugačijeg termina održavanja takmičenja. Sjedište bi trebalo da bude smješteno u Singapuru, a ideja je da turniri budu održavani na različitim kontinentima, kao i da postoji šest timova sa po 11 igrača.

Igraće se sedam dvonedeljnih turnira širom gradova Evrope, Azije i Amerike. Trenutno se vrše pregovori sa košarkašicama iz WNBA, a plan je i da djevojke dobiju i do tri puta veću platu nego u ligi koju trenutno igraju, što će svakako privući njihovu pažnju.