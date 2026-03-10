Francuski Nant odlučio je da uruči otkaz Ahmedu Kantariju i na klupu "kanarinaca" vrati bosanskohercegovačkog trenera Vahida Halilhodića.

Ovu vijest objavio je francuski "L' Ekip" potvrdivši da je u utorak Kantari dobio otkaz nakon poraza od Anžea (0:1)

Sad već bivši trener je stigao sredinom decembra 2025. kao zamjena za Luisa Kastra, ali nije uspio preokrenuti lošu formu ekipe. Nant je i dalje na 17. mjestu sa samo 17 bodova - najgori skor u istoriji kluba u ovoj fazi sezone u Ligi 1.

U 10 utakmica pod njegovim vodstvom osvojeno je samo šest bodova, što je lošije od Kastra, ali i Rejmona Domeneka, koji je prije vodio Nant.

Prema informacijama uglednog pariskog sportskog lista, kestenje iz vatre će pokušati da izvadi Vahid Halilhodžić, koji je branio boje "kanarinaca" od 1981. do 1986. godine i na 192 meča postigao 111 golova.

Sa Nantom je bio i prvak Francuske 1983. godine a kao trener ga je vodio od oktobra 2018. do avgusta 2019. godine.

Nekadašnji napadač Veleža i reprezentacije Jugoslavije je posljednji trenerski angažman imao u selekciji Maroka do 2022. godine.

U trenerskoj karijeri je između ostalih još predvodio Lil, Ren, Pari sen Žermen, Al Itihad, zagrebački Dinamo i reprezentacije Alžira i Japana.

