Đorđe David otkrio zašto nije pričao sa Snežanom Đurišić 4 mjeseca: "Ozbiljno se upalila", preko ovog mu jedva prešla

Pjevačici izgovorio jednu rečenicu koja ju je opasno uvrijedila

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Đorđe David otkrio je danas na snimanju emisije Zvezde Granda, da četiri mjeseca nije razgovarao sa svojom koleginicom Snežanom Đurišić.

Rečenica koja je dovela do prekida komunikacije

Kako kaže, greška jeste njegova jer je u borbi za svog kandidata, pjevačici izgovorio jednu rečenicu koja ju je uvrijedila.

"Nisu mi dosadili ratovi i prepirke, dok god ta krv uslovno rečeno postoji između nas, u tom nekom pozitivnom smislu, dotle će ovo da traje. Šta više, to je neke mentore mnogo počelo da motiviše i evo ja ću javno da kažem: Snežana Đurišić se ozbiljno "upalila" i ozbiljno počela da radi sa kandidatima, što me čini užasno sretnim" rekao je Đorđe navodeći da je nikada prije nije vidio da je uložila toliko energije.

"Nikada na ovaj način nije bila "primljena" na kandidate kao što je ove godine, to je neki moj lični stav. Čarobna mi je, ona je žena koja nikad nije ulazila u svađe, sada ulazi u ozbiljne rasprave. Mislim da su se kandidati ove godine tačno preraspodijelili gdje koji treba da ide" naveo je on.

"Imali smo Snežana i ja okršaj, imali smo period kada nismo razgovarali, kada sam ja ovdje odvalio nešto. Krenule su da me gaze apropo mog kandidata, pa sam ja rekao: "Ajde jednom nogom ste u grobu, a našli ste meni ovdje da pričate", to je bila baš žestoka uvreda. Ali to je bilo u žaru borbe, a ona sa mnom nije pričala četiri mjeseca i nije mi bilo dobro" otkrio je Đorđe i priznao da je dao sve od sebe da se pomire.

General Đurišić

Kako Đorđe dalje otkriva, svjestan situacije i riječi koje je izgovario, na sve načine pokušao je da riješi ovaj problem sa koleginicom, čiji lik i djelo i te kako cijeni.

"Ja sam dosadan, i onda zovem telefonom kada shvatim da sam pogriješio, i bukvalno sam se borio mjesecima da dođem do nje i da podigne slušalicu. Samo je jednog dana rekla: "Šta hoćeš više, zlotvore". Ja sam rekao je li moguće da je u žaru borbe, a onda ide učiteljsko izlaganje... mi je svi zovemo general Đurišić" otkrio je on.

(Kurir / MONDO)






