Miško Ražnatović ozvaničio da je Dušan Alimpijević postao novi selektor reprezentacije

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Najpoznatiji srpski košarkaški menadžer objavio je na društvenim mrežama fotografiju Dušana Alimpijevića dok postaje selektor reprezentacije. Zabilježivši trenutak u kojem je njegov klijent ostvario san i stavio potpis na ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije, Ražnatović je pun ponosa objavio emotivnu objavu koju prenosimo u cjelosti.

"Svaki dječak, kada počne da igra košarku, sanja da postane NBA igrač. Sa druge strane, svaki mladi trener, kada počinje karijeru sanja da postane selektor reprezentacije, potpuno svjestan koliko je to teško ostvarljiv cilj. Štaviše, ako je mladi trener iz Srbije, zemlje sa vjerovatno najboljom trenerskom školom i iz nacije koja je stvorila neke od najboljih stručnjaka u Evropi, ostvarenje tog sna zaista djeluje kao naučna fantastika"

"Ipak, danas je ta naučna fantastika postala realnost za Dušana Alimpijevića, jer je postao selektor košarkaške reprezentacije Srbije, potpisavši ugovor do 2028! Dušan sada postaje član elitne grupe trenera koja uključuje Dudu Ivkovića, Željka Obradovića, Svetislava Pešića, Igora Kokoškova i na neki način takođe Ranka Žeravicu, Aleksandra Nikolića i Mirka Novosela..."

"Čestitam i Savezu, ovo je hrabra odluka"

"Potpuno sam svjestan značaja priznanja koje je danas dobio Dušan Alimpijević i ponosan sam na to šta je ostvario, znajući put kojim je prošao. Taj put pamtim bolje od bilo koga drugog! Čestitam Dušan, kao i Košarkaškom savezu Srbije, na hrabroj odluci da poveri kormilo seniorske reprezentacije 39-godišnjem treneru", napisao je Ražnatović.

Alimpijević je od 2023. godine trener Bešiktaša u Turskoj, gdje je tri godine sa velikim uspjehom vodio i Bursaspor od 2020. Prethodno je radio u Avtodoru iz Saratova, kao i u Crvenoj zvezdi i u FMP-u. U reprezentaciji je nasledio Svetislava Pešića kome je istekao ugovor na kraju septembra.