Potpuni preokret u Areni.

Partizan je pobijedio FMP posle duple evroligaške nedelje i pobjedu je upisao posle drame i produžetka - 109:100. Bilo je potrebno 45 minuta igre da bi se savladali "panteri", a ono što i te kako može da brine Željka Obradovića je povreda Karlika Džounsa koji je iznijet sa parketa.