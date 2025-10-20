Košarkaši Partizana u okviru 3. kola Grupe A ABA lige dočekuju FMP iz Železnika.
Željko Obradović večeras u timu nema Džabarija Parkera, Šejka Miltona i Marija Nakića. Parkerr odmara, dok su Milton i Nakić na listi povrijeđenih igrača.
Košarka
| 19.10.2025.
