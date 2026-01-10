"Parohija me tuži zbog Terze": Milica Veličković se oglasila nakon skandala u crkvi, bivši došao ozvučen i sve snimao

Milica Veličković se oglasila nakon skandala u crkvi na krštenju ćerke i otkrila šta se dešavalo

Izvor: Instagram printscreen / comaara

Milica Veličković otkrila je svoju stranu priče sa skandala sa krštenja ćerke Barbare, nakon što je Borislav Terzić Terza izjavio da ga je izbacila iz crkve, nakon čega je Milica otkrila da će je crkvena parohija tužiti zbog snimanja.

"Ja nisam izbacila njega već novinare i ozvučenje, a onda krišom unio bubicu. Pitala sam ga tri puta da li je ozvučen, rekao je ne, ali je lagao. Nema veze. Parohija je rekla da će da me tuži zbog nedozvoljenog snimanja. Nisam to odobrila, ne znam ni šta sam mu pričala. Bilo mi je gnusno da to ide u prenos. Nije prevario mene, prevario je crkvu, prevario je svoje dijete i prodao je krštenje deteta zarad toga. Bila mu je poenta samo da dođe da bude ispraćen. Vidjećemo kad me parohija bude tužila... Probao je da mi upropasti moj rođendan i krštenje", rekla je Milica i dodala:

"Nisam mu ništa rekla, nema šanse da sam bilo šta rekla, ja sam se odavno izdigla iz tog mulja u kojem je on i ne izražavam se tako pogotovo ne u crkvi. Meni nije smetalo da on dođe, rekla sam mu i da priđe tu s nama. Imala sam neprijatnu scenu...".

Ona se dotakla i Terzinog susreta sa njihovom ćerkom.

"Nije htjela kod njega, Barbara raspoznaje. Nikako nije reagovala. Beba nije željela kod njega, čak sam mu rekla i da ide da se slika sa njom, popustila sam mu iako sam vidjela da laže u crkvi jer ja sam čovjek. Dijete ne zna ko je", priča Milica i dodaje:

"Naš odnos je odavno kraj, ali ja sam rekla opet da dijete ide kod njega na ljeto, ako ne bude išao na more sa djevojkom".

(Blic, MONDO)