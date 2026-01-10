Policija pronašla tijelo: Glumca kojeg smo gledali s Majklom Džordanom u hit filmu "Space Jam" našli mrtvog u stanu

T.K. Karter, glumac najpoznatiji po ulozi Naulsa u kultnom horor filmu "The Thing" iz 1982. godine, preminuo je u 69. godini.

Izvor: YouTube/@DalyceKelley

Prema navodima TMZ-a, vlasti su u petak pronašle Karterovo telo u njegovom domu u Duarteu, u Kaliforniji, nakon provjere njegovog stanja.

Policija je potvrdila da je poziv primljen oko 17.42 časova i da je podnijet izvještaj o njegovoj smrti. Zvaničnici navode da nema naznaka nasilne smrti, a uzrok smrti još uvijek nije saopšten.

Karterova karijera trajala je nekoliko decenija i započela je sredinom 1970-ih godina, a ostvario je zapažene uloge u filmovima kao što su "Runaway Train" (1985), "Space Jam" (1996) i "Domino" (2005).

U "Space Jam" je igrao "čudovište" protiv kojeg se borio Džordanov tim crtanih junaka:

When I created the voice of "Nawt" in Space Jam. I heard him in a dream.#spacejam#movies#KingJamespic.twitter.com/qYRKPqBAeo — T.K. Carter (@mrcarteryall)March 18, 2018

Pojavljivao se i na televiziji, uključujući ponavljajuće uloge Majka Fultona u seriji "Punky Brewster" tokom 1980-ih i T-Bonea u seriji "The Steve Harvey Show" tokom 1990-ih.