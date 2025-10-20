Partizan dočekuje FMP posle duple evroligaške nedelje. Crno-bijeli su u Španiji upisali polovičan učinak, izgubili od Reala u Madridu, pa dobili Baskoniju u Vitoriji i sada ih čeka novi meč u regionalnom takmičenju.

Izvor: MN Press

U završnici prvog dijela Partizan je napravio razliku, Tajrik je bio precizan sa penala, Marinković je poentirao, pa Bonga daje koš pod faulom za vođstvo - 47:39.

"Vraćamo se ABA ligi i mnogo je važno, posle duplog kola u Evroligi, pronaći dobru energiju. Moramo da poštujemo sebe ali i protivnika, kog smo uvijek i poštovali. Nadam se da ćemo da nastavimo da igramo u dobrom ritmu i da budemo svjesniji šta je naš prepoznatljiv stil, a to je igra sa visokom energijom i agresivnošću uz kvalitet koji igrači posjeduju", rekao je Obradović uoči meča.