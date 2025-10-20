Ebuka Izundu nije igrao u Pioniru protiv Ilirije, a ubrzo je otkriven i razlog za to. Dobra vijest je da nije povreda već samo temperatura.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda Meridianbet igra rotiv Ilirije u Pioniru, a u sastavu na tom meču nema Ebuke Izundua. Počele su da se pojavljuju spekulacije o mogućoj povredi i svemu tome, ali ništa nije toliko strašno. Kako je nezvanično potvrđeno za mondo.rs u pitanju je samo temperatura.

To je bio razlog zbog kog Saša Obradović u ovom meču nije računao na njega. U tim se vratio drugi centar Uroš Plavšić koji je mijenjao Donatasa Motiejunasa. Za 12 minuta na parketu je srpski košarkaš upisao 4 poena i 4 skoka protiv novog tima u regionalnom takmičenju. Bio mu je to prvi meč posle duge pauze zbog povrede.

Vidi opis Otkrivamo zašto Ebuka Izundu ne igra za Zvezdu: Saša Obradović imao razlog da ga izostavi iz tima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Što se Izundua tiče on bi trebalo da bude spreman za meč protiv Baskonije koji se igra 23. oktobra u 21 čas. Na prethodnom meču protiv Real Madrida je u pobjedi Zvezde na parketu proveo 6 minuta i dao isto toliko pena. Problem je bio u tome što je napravio brzo četiri lične greške.