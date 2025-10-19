Čarls Besi i Mo Bamba su slobodni igrači. Da li će se Partizan odlučiti da dovede nekog od njih u svoje redove?

Čarls Besi je ponovo na tržištu. Nakon što je potpisao desetodnevni ugovor sa Atlanta Hoksima kada je taj dogovor istekao slobodan je igrač. Zajedno sa još jednim igračem na probi Lamontom Batlerom napustio je Atlantu.

Besi je prošle godine bio rezerva u San Antonio Sparsima i uspio je da na 36 mečeva prosečno postiže 4,4 poena i 4,2 skoka. Nakon sezone u kojoj se nije izborio za novi ugovor u Teksasu povezivan je sa Partizanom, a sada crno-bijeli mogu da ga dovedu.

Besi je rođen u Lagosu u Nigeriji, ima 24 godine i visok je 208 centimetara. Odigrao je tri sezone u NCAA i onda ga je Filadelfija uzela kao 53. pika na draftu. Nakon jedne sezone u ovom timu tri godine je nastupao za San Antonio, a vidjećemo da li će se sada odlučiti za Evropu ili odlazak u razvojnu ligu.

Nije jedini koga Partizan gleda

Čarls Besi je jedan od igrača iz NBA koji su dobili otkaze u poslednjim danima, a koji se pominju kao potencijalna pojačanja crno-bijelih. Tako je otkaz dobio Mo Bamba, nekadašnji šesti pik na draftu koji je povezan sa dolaskom u Partizan. Sam Željko Obradović je naglasio da se čeka da se otvori tržište posle rastanka sa NBA igračima kako bi se doveo još jedan centar.

"Mi gledamo od ljeta, tražimo centra, nije to nova stvar. Svi čekaju NBA ugovore, znamo da nam fali visoki igrač, posebno zbog povreda. Imali smo povrede u predsezoni, takođe u Australiji. Igrali smo sa samo jednim visokim igračem te prijateljske utakmice. Još uvjek tražimo, kako ćemo to uraditi ne znam, ali je očigledno da nam fali centar", rekao je Željko Obradović na konferenciji za medije.