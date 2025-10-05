Košarkaši Partizana dočekuju Krku u 1. kolu ABA lige.

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana otvaraju sezonu u ABA ligi protiv ekipe Krke, a meč je na programu u Beogradskoj areni od 18 časova. Crno-beli će pred svojim navijačima početi odbranu titule, a trener Željko Obradović kaže da njegov tim ulazi u ovaj duel sa velikim respektom prema rivalu.

Iskusni strateg je pozvao navijače da ih podrže u što većem broju i na pravi način obiljeleže 80 godina od osnivanja kluba.

"Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Odradili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim poštovanjem, ali nam je ovo ujedno i sjajna prilika da pozovemo sve naše navijače da, povodom 80 godina kluba, dođu u što većem broju i podrže ekipu".

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski veruje da će navijači imati priliku da gledaju zanimljivu utakmicu i što lakše stignu do prve pobjede u regionalnom takmičenju.

"Krka je dobra ekipa, a uz to promenili su malo tim u odnosu na prošlu godinu, tako da biće zanimljiva utakmica. Moramo da budemo spremni i da pokušamo da pobedimo što je lakše moguće. Takođe, pozivam sve navijače da dođu sutra na utakmicu, besplatan je ulaz, a povodom 80. rođendana Partizana, tako da se nadam da će doći što više ljudi".