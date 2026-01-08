Ibrahim Zubairu ima novi tim, FK Čorum.

Izvor: MN Press

Doskorašnji napadač Partizana Ibrahim Zubairu (21) otišao je u turski klub Čorum, koji se takmiči u drugoj ligi i u kojem igra srpski internacionalac Danijel Aleksić.

Šestoplasirani tim drugog ranga Turske doveo je Zubairua na šestomesečnu pozajmicu, uz mogućnost otkupa. Crno-bijeli će u ovom trenutku dobiti 200.000 eura obeštećenja, a ako Čorum uđe u tamošnju Superligu, na račun Partizana leći će 2,3 miliona eura, pod uslovom da Zubairu odigra više od 50 odsto utakmica.

Zubairu je drugi igrač koji je definitivno napustio Humsku ovog četvrtka, na dan kada je ekpia Nenada Stojakovića otišla u Tursku na pripreme. Uz njega je iz Partizana otišao i mladi napadač Dušan Jovanović, koji će nastaviti karijeru u Železničaru iz Pančeva.

Zubairu je došao u Partizan pretprošlog ljeta iz Jedinstva sa Uba, u prvoj sezoni u Humskoj doživio strašnu povredu, prelom noge, a ove jeseni nije dobijao šansu, pa je odabrao Tursku kao destinaciju na kojoj će pokušati da oživi karijeru