Navijač je tužio Lebrona Džejmsa i traži odštetu od njega zbog karata koje je kupio za meč Lejkersa i Klivlenda...

Izvor: Profimedia

Lebron Džejms mogao bi da završi na sudu. Jedan navijač Lejkersa ga je tužio i traži da mu nadoknadi novac koji je dao da bi kupio kartu za jedan od poslednjih mečeva u sezoni koja tek treba da počne. Zašto? Zbog reklame koju je jedan od najboljih košarkaša u istoriji snimio.

Da pojasnimo. Lebron je na društvenim mrežama prije nekoliko dana najavio da slijedi "Drugu odluku". Kada je saopštavao čuvenu "Odluku" 2010. godine, tada je saopštio da prelazi u Majami. Mnogi navijači su ovu drugu najavu shvatili kao to da će da kaže da mu je ovo poslednja sezona u NBA ligi i krenuli su masovno da kupuju karte za poslednji meč koji treba da odigraju Lejkersi i Klivlend Kavsi (31. marta 2026. godine). Jedan od njih je Endrju Garsija koji je odmah kupio kartu.

Međutim, sada traži od Lebrona da mu refundira 865 dolara koje je dao za tu kartu. Čak je dao i kratak intervju o tome pred kamerama. A, Lebron je za to vrijeme saopštio da je odluka u vezi sa partnerstvom sa jednom kompanijom koja prodaje alkohol.

"Kada sam vidio tu objavu, verovao sam, kao i mnogi drugi, da je to objava o penziji. Šta je drugo moglo da bude? Nije bilo nikakve najave za reklamu. Odmah sam nabavio karte, nikada to ne radim, ali sada jesam. Kada se Kobi Brajant povlačio bio sam mlađi i nisam imao finansije za to. Sada sam htio da budem tu i da gledam meč Lebrona protiv svog Klivlenda, nisam htio to da propustim. Moja tužba nije da bih se obogatio, ne tražim veliku svotu novca, samo da mi refundira uloženo", poručio je Garsija i rekao da će tužbu pokušati da mu uruči na nekoj od utakmica Lejkersa.