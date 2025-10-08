Dugo će se pričati o greški koju je napravio Lebron Džejms na društvenim mrežama.

Legendarni američki košarkaš Lebron Džejms najavio je da će saopštiti odluku, a navijači širom planete pomislili su da će ona biti povezana sa jednom od najvećih karijera u istoriji. Prethodni put kada je "Kralj" bio ovako teatralan, zatresla se cijela NBA liga zbog njegovog transfera. Ovog puta je, a možda je malo reći, razočarao sve ljubitelje košarke.

Umjesto velike odluke o tome da li završava karijera ili se seli u neki drugi tim, Lebron Džejms nam je otkrio da postaje zaštitno lice jednog alkoholnog pića. Ne samo da to ne priliči slavnom sportisti, već se i njegovi obožavaoci osjećaju razočarano jer su osjećali nešto mnogo krupnije od Džejmsa.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST.#TheSecondDecisionpic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames)October 6, 2025

Ovako, Lebron Džejms će morati da povrati povjerenje svoje navijačke baze, jer saradnja sa viskijem Henesi nije nešto što su ljubitelji košarke očekivali tokom većeg dijela dana. Na kraju nisu dobili ništa... Za sada je jasno da će 23. sezonu u NBA ligi Lebron Džejms početi u Lejkersima, da će igrati sa sinom Bronijem, a da li će mu se u budućnosti pridružiti i drugi nasljednik ostaje da se vidi. Takođe, pitanje je da li bi još jednom mogao da promijeni sredinu prije nego što završi karijeru.