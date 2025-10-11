Nikola Kalinić je posle pobjede Crvene zvezde protiv Fenerbahčea pričao o promjeni trenera i načinu na koji je ekipa uspjela da sruši prvaka Evrope u Istanbulu.

Izvor: Printscreen/KK Crvena zvezda / MN Press

Crvena zvezda Meridianbet konačno je prekinula loš niz i upisala prvu pobjedu u novoj sezoni. Posle tri poraza (dva u Evroligi i jedan u ABA ligi) srpski tim je upisao trijumf. I to ni manje ni više nego protiv šampiona Evrolige u Istanbulu. Poslije pobede protiv Fenerbahčea oglasio se Nikola Kalinić.

"Promjena trenera, uzdrmala nas je, razbudila, sjajna pobjeda. Nadoknadili smo jednu lošu utakmicu iz Arene i to je to. Imamo par utakmica kući, trudićemo se da napravimo niz. Neće biti lako, mislim da smo se razbudili i shvatili da možemo dosta više nego što smo do sada pokazivali. Idemo dalje, nema opuštanja, nema slavlja."

Objasnio je šta se to promijenilo u redovima crveno-bijelih, uz isticanje da nije bilo nikakvih problema u odnosima.

"Vjerovatno malo promjena energije, pristupa, svima je to vjerovatno prijalo. Reagovali smo .Sve su to isti ljudi koji su bili prije dva-tri dana. Dosta toga ima iracionalnog ili nejasnog u sportu i u odnosima. Da me ne shvati neko pogrešno, nije bilo nikakvih problema u odnosima, nekad je potrebna promjena. Nadam se da se na ovome neće zadržati, nećemo se opustiti, idemo dalje."

"Da se spremimo na tuču"

Pogledajte 01:48 Nikola Kalinić posle pobede nad Fenerom Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Slijedi duplo evroligaško kolo i oba meča Zvezda igra kod kuće. Prvo protiv Žalgirisa (utorak), pa protiv Real Madrida (petak). Upravo je o narednom meču pričao Nikola.

"Žalgiris igra sjajno, napravili su sjajne poteze tokom ljeta, posložili se, igraju jako dobro. Uvijek igraju tvrdo, čvrsto, pametno. Grlo mi je katastrofa, drao sam se cijelu utakmicu...", zastao je srpski košarkaš na kratko, pa završio:

"Moraćemo da budemo pametni, da izdržimo njihove nalete, da se spremimo na ozbiljnu tuču i da napravimo niz", zaključio je Kalinić.