Vlade Đurović nije fan Kevina Pantera i ne vjeruje da će Barselona moći da pobijedi ako se ne vrati Nikolas Laprovitola u tim.

Izvor: Arena Sport/printscreen/Judit Cartiel / PRESSINPHOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Vlade Đurović je komentarisao novo kolo Evrolige i dešavanja između utakmica "večitih rivala", a opet je kritikovao Kevina Pantera. Tim bivšeg košarkaša Crvene zvezde i Partizana sada igra sa Valensijom koja je u formi i smatra Đurović da se neće dobro provesti Katalonci.

Biće bez Nikolasa Laprovitole, a kada njega nema Kevin Panter je prva opcija i tada se uopšte ne sviđa igra španskog velikana prekaljenom stručnjaku.

"Partizanova pobjeda nije bila tako sigurna, a Efes iako je po kladionicama tim za vrh Evrolige meni se lično ne dopadaju. Vidjećemo večeras kako će nastaviti dva najveća iznenađenja Žalgiris i Valensija. Ako Žalgiris dobije potpisuje pristupnicu za prvih osam.

Trebalo bi objektivno Barsa da dobije, ne znam da li igra Laprovitola. Prošlu nije igrao i odmah su izgubili. Ako se bude pitao Panter, odna velike šanse ima Valensija, ti znaš moje mišljenje o Panteru i sreći koju on donosi klubovima. Tako da ne vidim ja Barselonu ove godine kao nešto posebno", rekao je Vlade Đurović u studiju "Arene sport" pred početak evroligaških mečeva.

Šta očekuje od Crvene zvezde?

Izvor: Arena sport/printscreen

Što se tiče Crvene zvezde tim sa Malog Kalemegdana ide na, bar na papiru, najteže gostovanje. U Istanbul prvaku Evrope gde je u zadnje vreme crveno-beli tim imao mnogo uspeha.

"Svašta se dešava, objektivno da igra bilo ko drugi svi bi rekli da je favorit Fenerbahče jer igra kod kuće. Pogotovo sada u ovom trenutku sa Zvezdom, kakva je Zvezda i psihološki sa promenom trenera itd. Mislim da je pretenciozno očekivati nešto veliko... Očekujem bolju Crvenu zvezdu jer je pojačana Kalinićem i Motiejunasom, a Jago je bolji posle džet lega. Ko zna, zadnje dve utakmice je Zvezda dobila tamo, što je čudo", rekao je Kalinić, a onda je analizirao ostale mečeve.

"Jedina lagana pobjeda je Reala koji će imati muke ove godine. Mene je zapanjio i mali rezultat Panatinaikosa. Jedva dobijaju utakmicu sa zadnjim šutem Nana. Nešto u Panatinaikosu nije u redu, velike pare su date i ove godine i mnogo je jači tim po imenima, ali čini mi se da će tu biti problema. Monako se povratio posle poraza kod kuće i vrlo važna pobjeda Pariza. Ja sam očekivao da će Partiz biti mnogo, mnogo slabiji, stavio sam ih u poslednjih 5 klubova na tabeli međutim doveli su dobre igrače koji su zamijenili one koji su otišli", završio je on.