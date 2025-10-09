Košarkaši Partizana pobijedili Anadolu Efes - 93:87!

Izvor: MN Press

Košarkaši Partizana savladali su Anadolu Efes u Beogradskoj areni rezultatom 93:87 u trećem kolu Evrolige.

Crno-bijeli su dvije i po četvrtine kontrolisali igru i imali dvocifrenu prednost protiv Anadolu Efesa.

Ipak, kao i protiv Olimpije milano, Partizan je pao sredinom treće dionice, prije svega svojim greškama i vratio turski tim u život.

Uspeo je Efes i da povede u četvrtoj dionici, ali tada na scenu stupa Sterling Braun!

Vezao je nekoliko važnih poena, na to se nadovezao Ajzak Bonga sa nekoliko skokova, kao i energični Tajrik Džons za konačan trijumf Partizana - i osvetu Efesu koji je proletos sa plus 32 razbio crno-bijele usred Beograda.