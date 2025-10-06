,,Imamo mladu ekipu željnu dokazivanja"

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Podgorice Bemax ugostiće sjutra (18h) u “Bemax areni” ekipu Borca iz Banjaluke na startu nove sezone ABA2 lige.

U pauzi između dvije sezone Podgorica Bemax napravila je dosta promjena u igračkom kadru – poslije godinu provedenih u Teodu u tim se vratio Danilo Ivanović, a osim njega za Podgoricu Bemax potpisali su Stefan Adžić, Srđa Bulatović, Aleksa Bulajić, Petar Minića, Siniša Šorak, Lazar Radetić i Dušan Mahorčić, dok je kormilo preuzeo Miodrag Kadija.

Nakon skoro dva mjeseca priprema i osam pripremnih utakmica (Baškimi, Sutjeska, Kotor), Al Ahli, Sloboda, Zlatibor, Mornar i Vukovi Zeta), nikad mlađi tim Podgorice sjutra čeka prvi izazov.

“Očekuje nas početak nove sezone, a nakon napornog pripremnog perioda sa nestrpljenjem čekamo premijerni duel. Na startu igramo protiv Borca iz Banjaluke, ekipe koja je veoma kvalitetna i iskusna, tako da nas čeka težak posao. Nemamo previše informacija o njima, što je uvijek problem na početku sezone. Imamo mladu ekipu, koja je željna dokazivanja. Siguran sam da ćemo se boriti i da će moji igrači dati maksimum, a za šta će to biti dovoljno ostaje da se vidi”, kazao je za klupski sajt Miodrag Kadija, trener Podgorice Bemax, javlja CdM.

,,Pred nama je prvi meč u novoj ABA 2 sezoni i velika je čast što otvaramo takmičenje na domaćem terenu. Ekipa je motivisana, dobro smo radili tokom priprema i želimo da pokažemo pravi karakter. Borac je kvalitetan protivnik, ali vjerujemo u sebe i svoj timski duh. Očekujemo dobru, borbenu utakmicu i pravi test na samom startu sezone", rekao je Danilo Lacmanović, prvotimac Podgorice Bemax, piše CdM.