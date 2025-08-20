Posljednje tri sezone proveo je u ekipi Leotara, gdje je minule takmičarske godine imao prosjek od 12 poena na 31 utakmici, od čega je na 17 mečeva bio dvocifren.

Izvor: MN Press

Stefan Adžić novi je član Podgorice Bemaks, saopšteno je iz tog košarkaškog kluba.

Rođeni Trebinjac, koji je visok 197 centimetara i igra na poziciji beka, ponikao je u Leotaru, a prošao je mlađe kategorije Crvene zvezde i Partizana, piše CdM.

Nastupao je za Vršac i Novi Pazar u KLS, a u sezoni 2021/2022 sa Zlatiborom osvojio je ABA drugu ligu.

Posljednje tri sezone proveo je u ekipi Leotara, gdje je minule takmičarske godine imao prosjek od 12 poena na 31 utakmici, od čega je na 17 mečeva bio dvocifren.

“Klub ima jasnu viziju i ambicije koje su se poklopile sa mojim. Poslije odličnog rada sa trenerom Ljubom Vidačićem u prošloj sezoni, sada imam priliku da nastavim da napredujem uz još jednog trenera sa velikim iskustvom i znanjem Miodragom Kadijom. Privukla me i činjenica da je ovo mlada i talentovana ekipa sa kojom vjerujem da možemo da ostvarimo dobre rezultate”, kazao je Adžić za klupski sajt.

On je sedmo pojačanje Podgorice za narednu sezonu, nakon što su ugovore potpisali Srđa Bulatović, Aleksa Bulajić, Petar Minića, Danilo Ivanovića, Lazar Radetić i Dušan Mahorčić, prenosi CdM.