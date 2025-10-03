Prema najnovijim informacijama koje su se pojavile plejmejker Taran Armstrong neće doći u Partizan, proritet je igrač na drugoj poziciji...

Izvor: MN Press

Taran Armstrong (23) po svemu sudeći neće postati novi košarkaš Partizana. Prethodnih dana je iz Australije stigla informacija da je transfer blizu završenog, a sada je uslijedio potpuni obrt. "Sport klub" javlja da od toga neće biti ništa.

"Armstrong nije meta crno-bijelih. Prioritet Partizana je igrač na poziciji centra. Tu imaju samo Tajrika Džounsa. Srpski evroligaš je i dalje u potrazi za novim igračem, ali košarkaš Taranovog profila to neće biti", navodi se u tekstu.

Partizan je posle odlaska Frenka Nilikine u Olimpijakos ostao od igrača na bekovskoj poziciji. Predsjednik kluba Ostoja Mijailović najavio je na konferenciji da će Željko Obradović dobiti još dva igrača. Beka i centra. Djelovalo je da je jedno pitanje od ta dva riješeno i da će Australijanac doći, ali izgleda da je došlo do promjene plana.

Armstrong je prošle sezone u australijskom prvenstvu igrao za Kerns i imao je prosek od 17,1 poen, 4,7 asistencija i 4,6 skokova iz igre. Uz to je dosta visok za poziciju organizatora igre (196cm), što po malo podseća i na Dantea Egzuma koji je igrao na poziciji pleja u Partizanu.