Monako je kod kuće izgubio od Žalgirisa, a Vasilis Spanulis je ušao u teren u poslednjim sekundama utakmice.

Košarkaši Monaka doživjeli su poraz od Žalgirisa u Evroligi (84:89), a njihov trener Janis Sferopulos je ljutit napustio meč. Kada je video da njegovi igrači ne prave prekršaj pri poslednjem posjedu Litvanaca, ušao je na parket i pred Nemanjom Nedovićem i Nikolom Mirotićem vikao i širio ruke.

Nakon toga se pozdravio legendarni Grk sa novim trenerom Žalgirisa, a prema njegovim reakcijama nije bilo teško pretpostaviti da igrače čeka "ribanje" zbog završnice. Litvanci su pobijedili u Monaku 89:84, a heroj trijumfa bio je bivši centar Olimpijakosa Mozes Rajt, koji je ubacio 21 poen, uz šest skokova. Takođe, istakao se još jedan doskorašnji igrač Olimpijakosa, plejmejker Najdžel Vilijams-Gos, koji je za goste ubacio 14 poena.

Ekipu Vasilisa Spanulisa predvodili su veterani - Majk Džejms sa 24 poena, Danijel Tajs sa 17 i Nikola Mirotić sa 16, dok je novajlija iz Crvene zvezde Nemanja Nedović za 12 i po minuta u igri ubacio dva poena iz dva šuta, uz dve ukradene lopte, jednu asistenciju i jedan skok.

Vassilis Spanoulis was furious and entered the court even before the game ended, as his players didn’t foul in the final possession of Zalgiris!pic.twitter.com/TXyoYg9SDB — Eurohoops (@Eurohoopsnet)October 1, 2025

Monako će u petak 3. oktobra dočekati Dubai na svom terenu, a Žalgiris će iste večeri ugostiti šampiona Evrope - Fenerbahče.