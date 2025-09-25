Frenk Nilikina je ipak na korak od odlaska uz Partizana. Sada bi mogao da pređe u Monako.

Izvor: MN Press

Nastavlja se saga oko sudbine Frenka Nilikine. Plejmejker koji je sa Partizanom produžio ugovor sada je navodno na meti ekipe Monaka.

Nakon što je prvo bio povezivan sa odlaskom u Olimpijakos ta priča je utihnula pošto tim iz Pireja nije htio crno-bijelima da plati odštetu za njega. Sada je Monako spreman da ga dovede. Iskusni NBA igrač je prošle sezone imao dosta problema sa povredama i nije uspijevao da uđe u pravi ritam. Košarkaš sa korijenima iz Ruande rođen u Belgiji nastupa za reprezentaciju Francuske, a vratio se posle mnogo godina u Evropu.

Vidi opis Spanulis ipak vodi Frenka Nilikinu: Olimpijakos odustao, ali plej ide iz Partizana Frenk Nilikina na meču protiv Panatinaikosa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: M Press Br. slika: 8 8 / 8

Nakon početnih godina u Strazburu gdje je pokazivao sjajan potencijal i izabran je kao osmi pik na draftu 2017. godine. Prošle godine je prosječno imao 7 poena, 2 asistencije i 1,7 skokova po meču za Partizan u Evrolgii.

Doduše djeluje da je "puna" bekovska linija Monaka. Tu su Majk Džejms i Eli Okobo uz Metjua Strazela kao prve opcije, a vidjećemo da li ostaje Nik Kalates. Juhan Begarin i David Mišino su takođe opcije.

(MONDO, N.L.)