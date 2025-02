Spanulis i Obradović godinama ne pricačaju...

Izvor: SALIH ZEKI FAZLIOGLU / AFP / Profimedia

Košarkaši Partizana u petak od 19 časova gostuju Monaku u utakici 26. kola Evrolige.

Biće to duel ekipa koje sa klupe predvode Željko Obradović i Vasilis Spanulis.

Njih dvojica su 2009. godine sa Panatinaikosom osvojili titulu u Evroligi. I činilo se da će još puno trofeja osvojiti zajedno, ali je usledila jedna od najvećih "izdaja" u svetu košarke. Vasilis Spanulis je 2010. godine prešao iz Panatinaikosa u Olimpijakos, a Željko mu to nije oprostio. Tačnije, više ga je pogodio način na koji je otišao nego to što je otišao.

Od tada ne pričaju i ne rukuju se. Pre dve godine, Spanulis i Obradović su se videli u OAKA areni na meču Grčke i Srbije, ali se nisu pozdravili, iako su prošli jedan pored drugog.

2 legends of the basketball game are in OAKA #FIBAWC#WinForAll



Vassilis Spanoulis

Zeljko Obradovicpic.twitter.com/DPvZvrLE9S — BasketNews (@BasketNews_com)August 8, 2023

"Malo ljudi to zna, ali me je njegov menadžer pozvao u vezi sa odlaskom u NBA. Tražio je da mu učinim uslugu, jer je rok za odlazak prošao. Izašao sam u susret. Na kraju smo se razišli i eto. Ali, kada je oborio rekord po broju poena u Evroligi kao trener Fenerbahčea sam mu aplaudirao. Lični odnos nam se raspao. Zna veoma dobro zbog čega, ali mu želim sve najbolje u životu. Kada god me pitaju o njemu kažem isto - Spanulis je odličan primjer. Veliki je radnik, napravio je odličnu karijeru, shvatio je kako može da napreduje svakog dana. On je jedan od primjera koji dajem mladim igračima" pričao je Obradović o Spanulisu svojevremeno.

Spanulis se nedavno pohvalno izrazio o Obradoviću, ali je govorio i o eventualnom pomirenju.

"Željko Obradović je genije, jedan od najboljih u istoriji evropske košarke. Jako puno sam naučio pored njega i moram da mu se zahvalim iz dubine srca za povjerenje. On mi je dao krila. Život ide dalje, ja mu želim sve najbolje. Zaista sam mu zahvalan za te četiri godine. Obradović je sjajan trener, nevjerovatno je posvećen, briljantan zaista. Podizao je igrače na viši nivo svojim znanjem, lekcijama. Zahvalan sam mu za sve što me je naučio i o košarci i o životu. Ljudi ne moraju da znaju više od toga. Pomirenje? Vrijeme će pokazati da li će do pomirenja doći" istakao je Vasilis Spanulis.