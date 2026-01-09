Nikola Jović i njegovi saigrači nisu mogli da odigraju utakmicu u NBA prethodne noći.

Prethodne noći u NBA ligi odigrane su samo tri utakmice, a četvrta koja je bila najiščekivanija - ipak je otkazana. Preciznije, susret Čikaga i Majamija je odložen do daljeg, nakon što su navijači praktično dva sata sjedjeli u "Junajted centru" i čekali da njihovi miljenici istrče na parket.

Na kraju im je objašnjeno da ipak idu kućama, pošto parket nije u funkcionalnom stanju za košarku. Preciznije, utakmica je odložena zbog vlage na parketu, a uprkos pokušajima da se voda obriše - to na kraju nije pošlo redarima za rukom.

Ovo je prvi put još od 2017. godine da je utakmica regularnog dijela sezone u NBA ligi odložena zbog klizavog parketa (tada su igrali Minesota i Portland), a voda je bila vidljiva kada su igrači izašli na zagrijavanje. Nivo vlažnosti vazduha u dvorani bio je duplo veći nego što je uobičajeno za utakmicu, čak je i u Čikagu tokom dana bilo topline nego inače, a svi su bili ubijeđeni da će se igrati jer je čak intonirana i himna SAD.

This Bulls game was supposed to start over an hour and a half ago. It's been delayed due to condensation on the floor. They've run out of videos to play on the video board that we watched Pac-Man and the old Windows 95 3d pipes screensaver to keep us occupied.pic.twitter.com/uJ4tnaOiAX — John S. (@NIUHuskie2021)January 9, 2026



Ipak, parket je bio previše mokar da bi se igralo, tako da će svi navijači koji su kupili karte za ovu utakmicu dobiti povrat novca, saoštila je NBA liga.

