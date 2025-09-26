KK Partizan je pred početak nove sezone prodao i Frenka Nilikinu u Olimpijakos i sada ima još manje igrača u sastavu. Moraće što pre da reaguje na tržištu...

Frenk Nilikina i zvanično više nije igrač Partizana. Potvrdio je to i klub koji se zahvalio francuskom internacionalcu. Šta je posledica toga? Činjenica da srpski tim sada ima samo još manje igrača u sastavu. Moraće što pre da reaguje na tržištu i da potraži pojačanja. Dobra vest je i što će sigurno dobiti obeštećenje za odlazak Francuza.

"Partizan i Olimpijakos kasno sinoć postigli su dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu. Kompletan posao biće ozvaničen od strane Olimpijakosa posle lekarskih pregleda. Frenk, hvala na svemu, želimo ti puno sreće u nastavku karijere", poručili su iz Partizana.

Nije Partizan toliko ugrožen na bekovskim pozicijama, tako da je mala verovatnoća da će tražiti nekog novog beka odmah. Veća je verovatnoća da će da sačekaju malo i da vide kako sezona odmiče Tu su Karlik Džouns, Dvejn Vašington i Šejk Milton, uz mlađe igrače Mitra Bošnjakovića i Đorđa Šekularca.

Gde je najveći problem Partizana?

Jasno je da je najveći problem Partizana pozicija centra. Tu je samo Tajrik Džouns. Vode se pregovori sa Mikom Murinenom, ali je i sa njim dogovor u ovom momentu daleko. Mogu tu poziciju da igraju i igrači poput Dilana Osetkovskog, Džabarija Parkera, pa i Alekseja Pokuševskog, ali je jasno da je centar neophodan. Ne treba zaboraviti i da je Tajrik trenutno povređen.

I sam Željko Obradović je potvrdio da se traži centar, da se nada da će uskoro da ima kompletan tim, ali vremena ima sve manje. U ovom momentu je i to detalj koji nije na strani crno-belih.

Ko je u sastavu i kad kreće sezona?

Nova sezona kreće već za nekoliko dana. Tačnije 30. septembra kada će Dubai da dočeka Partizan na startu Evrolige (18 časova). Već 2. oktobra će crno-beli da dočekaju Armani u Areni (20.30h), a onda sledi i start ABA lige i duel sa Krkom 6. oktobra (18h).

Partizan u ovom momentu ima u rosteru 14 igrača i najveći manjak je na centarskoj poziciji: