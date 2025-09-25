“Naš cilj je jasan – pobjede, trofeji i nova istorija. Ali ono što nas najviše motiviše jeste osjećaj zajedništva. Svaki koš, svaki skok, svaka pobjeda pripada svima vama”.

Izvor: KK Budućnost Voli

U ekipi više nema nosioca i lidera Mekinlija Rajta, otišao je i jedan od simbola Kenan Kamenjaš, a ka novim izazovima krenuli su još Alen Omić, Judoka Azubike, Aleksa Ilić, Mateo Drežnjak i Petar Minić.

Pet novih lica predstavljeno je večeras na parketu Morače – ukrajinski plejmejker Aleksandr Kovlijar, američki bek Skajlar Mejs, francusko krilo Aksel Butej i dva centra – Amerikanac Džejms Tompson i Francuz Džeri Butsijel.

Uz to, parafe na nove ugovore stavili su plejmejker Jogi Ferel i krilni centar Džuvan Morgan, a pod ugovorom su bili bekovi Rašid Sulejmon i Flečer Megi, krila Andrija Slavković i Đorđije Jovanović, te krilni centar i novopečeni kapiten Nikola Tanasković.

“Naši igrači su spremni. Ovo je tim koji ima snagu da inspiriše, talenat da iznenadi i srce da se bori do posljednjeg trenutka. Ova sezona biće prilika da pokažemo koliko vrijedi rad, disciplina i vjera u pobjedu. Uvjeren sam da će svaki meč biti dokaz da Budućnost Voli igra s ponosom i za klub i za Crnu Goru”, rekao je prvi čovjek kluba Dragan Bokan.

Andrej Žakelj je dobio pojačanje i u stručnom štabu, odnosno povratnika – Igor Đaletić je nakon sedam godina rada u Japanu ponovo u svojim, plavo-bijelim bojama.

“Večeras počinjemo novu sezonu i ulazimo u nju sa velikim ambicijama i ogromnom energijom. Budućnost Voli nije samo klub – to je tim koji diše kao jedno, to je dvorana koja pulsira u ritmu navijača, i to je zajednica ljudi koji vjeruju da zajedno možemo ostvariti najveće rezultate”, poručio je Bokan i zahvalio se svima koji su pomogli klubu.

“Snagu nam, pored naših navijača, daju i prijatelji i partneri koji su uvijek uz nas. Zato večeras upućujem veliku zahvalnost našim pokroviteljima: Stadionu, Erste banci, NLB banci, CKB-u, Porto Montenegru, Crnogorskom Telekomu, Aromi i Domaćoj trgovini, Glavnom gradu, Advokatskoj kancelariji Jovović, Mugoša i Vuković, Lovćen osiguranju, Zetagradnji i Hipotekarnoj banci. Ogromno hvala i našim dugogodišnjim prijateljima – Glosariju, Bar Kodu, Goranoviću, Plantažama i Monteputu. Takođe, veliko hvala gospodinu Milojku Spajiću, predsjedniku Vlade Crne Gore, na podršci i razumijevanju značaja sporta za našu državu. Želim da posebno pozdravim prvog čovjeka Glavnog grada i da mu zahvalim što prepoznaje vrijednost Budućnosti i što podržava našu sportsku priču o uspjehu”.

Na kraju, glavna poruka…

“Naš cilj je jasan – pobjede, trofeji i nova istorija. Ali ono što nas najviše motiviše jeste osjećaj zajedništva. Svaki koš, svaki skok, svaka pobjeda pripada svima vama”.

Ekipa Andreja Žakelja će prvi takmičarski meč odigrati 2. oktobra na gostovanju London Lajonsima u Eurokupu, a tri dana kasnije domaćom utakmicom protiv Spartaka počeće da piše novu priču u regionalnom takmičenju.